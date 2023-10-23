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خبير دولي: سياسة بايدن تجاه إسرائيل في طريقها للتغيير من الشارع الأمريكي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:26 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تحذير نيويورك تايمز من الكاتب توماس فريدمان للرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح أمر بالغ الأهمية ومحل اهتمام، متابعا: «بايدن حذر بعدم غزو غزة لأنه سيكون هناك تكلفة كبيرة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يقتل بدون ذنب بشكل عشوائي».

 الدعم الأعمى لإسرائيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم غير المسبوق من بايدن للإسرائيليين لقتل الفلسطينيين سيحدث مشكلة، وعليهم أن يتوقفوا ويعيدوا النظر في ذلك، موضحا أن قرارات بايدن «دعم أعمى» لإسرائيل في هذه الأزمة وما قبلها.

السياسة الأمريكية

وأشار إلى أن التغيير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل قادم لا محالة وسيكون من الشارع الأمريكي والأوربي، ومن الأمريكيين والأوروبيين أنفسهم، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام هي خطة عمل لكيفية حل القضية الفلسطينية.

 

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بقلم محمد أيمن سالم