أماكن ومواعيد ضعف المياه في مركز المنشأة بسوهاج.. 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة في سوهاج، وذلك يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، من الساعه التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

سبب ضعف المياه في سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه خلال تلك الفترة ستُجرى أعمال الصيانة والتطهير لمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

توفير سيارات مياه مجانية

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن بالشركة، تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وكذلك الرقم 01207125125 من خلال خدمة «واتس آب»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال شكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل المحطات النقالي والارتوازية بكامل طاقتها خلال فتره التطهير، كما سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا والدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حال الحاجة إلى ذلك.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.