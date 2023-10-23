ملتقى توظيفي للمصريين واللاجئين برعاية «العمل الدولية».. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، تنظيم ملتقى توظيفي الشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركات القطاع الخاص، يوم 2 نوفمبر المقبل.

وترصد السطور التالية تفاصيل الملتقى التوظيفي ومقر انعقاده والجهات المشاركة والممولة، وكيفية المشاركة في الملتقى، وفق ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

موعد ومقر انعقاد الملتقى

يعقد الملتقى يوم الخميس الموافق الثاني من نوفمبر المقبل، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 مساءً، في مقر مركز شباب الجزيرة بالزمالك.

الجهة الممولة للملتقى

وتنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

فئات يستهدفها الملتقى

ويستهدف الملتقى، توظيف الشباب المصريين واللاجئين المهاجرين.

عدد الشركات المشاركة في الملتقى

أكثر من 30 شركة من القطاع الخاص في مختلف المجالات تشارك في ملتقى التوظيف.

تفاصيل الملتقى

الملتقى التوظيفى عبارة عبارة عن رحلة متقسمة لـ3 مراحل، كما يلي.

1- اختر مجال عملك

سيتم مساعدة المشاركين على اختيار الوظيفة المناسبة لكل شخص عن طريق المناقشات.

2- استعد

سيتم مساعدة المشاركين على الاستعداد للوظيفة وتطوير مهاراتهم لسوق العمل، كما سيتم تنظيم مقابلة مع مدرب متخصص يراجع مع المشارك في الملتقى السيرة الذاتية الخاصة به والاستعداد للمقابلة الشخصية.

3 قدم على شغل

قدّم على الوظيفة في الشركة التي اخترتها خلال اليوم التوظيفي.

تكلفة حضور الملتقى

تذكرة دخول الملتقى مدعومة بالكامل والمشاركة مجانا.

كيفية المشاركة في الملتقى

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغبين في المشاركة بالملتقى يمكنهم التسجيل من هنـا.