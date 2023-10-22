وظائف برواتب مجزية وتأمين اجتماعي وطبي بسلسلة محلات.. لا يشترط مؤهل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بوازرة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل من خلال مبادرة توظيف مصر، وإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم، لشغل عدة وظائف.

الوظائف المطلوبة

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة جاءت على النحو التالي:

- مدير فرع.

- مدير أغذية طازجة.

- مدير أغذية جافة.

- مشرف دليفري.

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- محضر طلبات.

- موظف FMC9.

- منسق ممرات.

- بائع مجمدات.

- بائع عطارة.

- بائع خضار وفاكهة.

- مشرف لحوم.

- بائع لحوم أفرنجي.

- مشرف بقالة.

- بائع بقالة.

- موظف أمن.

- موظف نظافة.

- سائق فسبا خاصة.

أماكن العمل

وويعمل المقبلولين في الوظائف بفروع السلسلة في القاهرة والجيزة، بالمناطق الأتية: مصر الجديدة، قباء، النزهة، الزيتون، حدائق القبة، منشيه البكري، مدينة نصر، المقطم، التجمع، الهرم، فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر، مدينة الفردوس، المهندسين، الدقي، الفسطاط، المعادي.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه لا يشترط لشغل الوظائف الحصول على مؤهل دراسي محدد أو بدون مؤهل، كما أنه لايشترط الخبرة.

تقديم موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن المقبولين يحصلون على راتب مجزي مقابل 9 ساعات عمل وتأمين طبي خاص وفرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

كيفية التقديم على الوظائف

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحدد على النحو التالي:

13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية، أمام محطه مترو المطرية، بفرع العثيم، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنـــــــــــا.