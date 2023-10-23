هزات أرضية تضرب 6 دول بينها الولايات المتحدة.. وصلت إلى 5 درجات

شهدت 6 دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 و5 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الهزلات الأرضية التي ضربت عددا من الدول:

تركيا

تعرض وسط البلاد، لهزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، بعمق 6 كيلومترات، وعلى مسافة 59 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا.

الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت منطقة سياتل تاكوما الحضرية بولاية واشنطن الأمريكية، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 13 كيلومترا شمال غرب أرتوندال، بعمق 29 كيلومترا.

هزة أرضية تضرب بقوة 3.1 درجة البرتغال

البرتغال

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر جزر الأزور البرتغالية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، التي تتمتع بالحكم الذاتي، بعمق 15 كيلومترا، وعلى مسافة 1411 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة فونشال بجزيرة ماديرا شمال غربي أفريقيا.

الصين

تعرض جنوب الصين، لزلزال بقوة 5 درجات، بعمق 10 كيلومترات، فيما أوضح مركز شبكات الزلازل الصيني، أن المنطقة قبالة ساحل محافظة ناناو بمقاطعة جوانجدونج تعرضت لهزة أرضية، في الساعة 03:20 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة زلزال الصين وقعت على مسافة 437 كيلومترا شمال منطقة لاسا.

3 كيلومترات.. عمق هزة أرضية شمال غرب إيران

إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة شمال غرب إيران بعمق 3 كيلومترات وعلى مسافة 13 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة خوي.

إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وسط البلاد،على مسافة 81 كيلومترا شرق مدينة بيروجيا، وبعمق 24 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.