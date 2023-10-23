أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنین.. مكاسب سوقية بـ27 مليار جنيه

شهدت أخبار مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا في أداء المؤشرات في بداية تداولات اليوم الإثنين 23-10-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.84%، في مستهل التعاملات عند مستوى 22313.32 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.36% عند مستوى 4118.49 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.27%، عند مستوى 6233.15 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الإثنين 23-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 924.3 مليون جنيه، عبر التداول على 221 مليون سهم، وتنفيذ 31.722 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 27 مليارات جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.535 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

تعاملات البورصة

يُذكر أنّ تعاملات البورصة أمس، اختتمت على ارتفاعات جماعية، ومكاسب سوقية 35 مليار جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.37% عند مستوى 22128.49 نقطة.