أستاذ في العلوم السياسية: مصر تبذل جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة في غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ هناك جهود مكثفة تبذلها مصر للعمل على احتواء الأزمة في غزة، مشيرًا الى أن الدولة تجري اتصالات سواء على مستوى القمة أو مستوى وزارة الخارجية.

إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك محور هام تعمل عليه الدولة المصرية والمتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدخال الأغذية والمساعدات الطبية والأدوية الى قطاع غزة، مشيرًا الى أنه تم إدخال 20 شاحنة كدفعة أولى، وتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن هناك دفعة أخرى دخلت بالأمس من معبر رفح.

وتابع أنه على المستوى السياسي والدبلوماسي، توجد اتصالات مكثفة تقوم بها مصر وخاصة على مستوى دبلوماسية القمة، والتي كان من بينها الدعوة الى انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام، والذي شاركت به حوالى أكثر من 30 دولة، بحضور منظمات إقليمية ودولية، والأمين العام للأمم المتحدة».

وأكمل «يمكننا القول بطريقة موضوعية أنه لا توجد دولة بذلت من الجهد فى القضية الفلسطينية ودعمها للأخوة الفلسطينيين مثلما بذلت مصر، وذلك منذ بداية الأزمة عام 48 وحتى الآن».