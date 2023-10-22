قمة «القاهرة للسلام» تضع العالم أمام مسؤولياته

زخم كبير وتفاعل عالمى مع «قمة القاهرة للسلام»، التى عقدتها مصر لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية والشروع العاجل فى بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلى - الفلسطينى، بموجب حل الدولتين وسط تأييد دولى واسع.

وقدمت مختلف وسائل الإعلام حول العالم تغطية موسعة لفعاليات القمة، وأهم المطالب والرسائل التى وجهها الزعماء والقادة المشاركون فيها، ومنها وقف التصعيد فى قطاع غزة وإنهاء الحرب، والسماح بدخول المساعدات لأهالى القطاع الذين يعيشون كارثة إنسانية.

كما ركزت على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأكيده على رفض مصر القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين، إلى سيناء أو غيرها فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤثر على استقرار المنطقة ككل، بينما أمنها واستقرارها يتطلب حلاً عادلاً وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وجاءت ردود الفعل الدولية الواسعة حول القمة، مع تواصل دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث بدأ أمس عبور المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة محملة بالمستلزمات الطبية ومواد غذائية عاجلة، فى الوقت الذى تواصلت فيه الوقفات الاحتجاجية حول العالم لرفض المجازر الإسرائيلية، فيما أشارت منظمات دولية إلى تردى الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، وتحول مستشفيات القطاع إلى مأوى لآلاف النازحين.