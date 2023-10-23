أسعار النفط تتراجع عالميا بسبب أحداث غزة.. اعرف التفاصيل

انخفضت أسعار النفط العالمية، بشكل واضح، خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من دولار، نتيجة تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ظل بذل جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين غزة والاعتداء الإسرائيل.

أسعار النفط العالمية تنخفض بسبب تأخر الهجوم البري على غزة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 91.49 دولار للبرميل بعد أن خسرت في وقت سابق من الجلسة 1.08 دولار مسجلة 91.08 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 82 سنتا ليجري تداولها عند 87.26 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.72 دولار إلى 87.03 دولار للبرميل خلال الجلسة، وفق مؤشرات البورصات العالمية ووكالة «رويترز».

إزالة العقوبات على فانزويلا لتقليل الضغط على الأسعار

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود لأسعار النفط بأكثر من 1% في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب على غزة إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء إن إسرائيل وافقت على تأجيل هجومها (البري) على غزة بعد ضغوط من الولايات المتحدة، وهذا الأمر قلص المخاوف من اتساع رقعة الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات.

وبدأت قوافل مساعدات في الدخول إلى قطاع غزة من مصر بداية الأسبوع في وقت اجتمع فيه زعماء عرب ووزراء خارجية في قمة في القاهرة لبحث الأزمة لكن القمة لم تسفر عن الخروج ببيان مشترك.

ولتخفيف الضغط على الإمدادات الشحيحة بالفعل بسبب خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها ومنهم روسيا، علقت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا العضو بأوبك بعد توصل الحكومة الفنزويلية إلى اتفاق مع المعارضة.