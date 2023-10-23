صحيفة أمريكية تكشف أسباب تأجيل إسرائيل قرار الاجتياح البري لغزة.. ما هي؟

استعرضت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أهم أسباب تأجيل إسرائيل للعملية البرية التي تم الإعلان عن تنفيذها في قطاع غزة، وأهمها نصيحة الإدارة الأمريكية إلى الجانب الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح البري، بهدف خلق مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، علاوة على وضع استراتيجية لمنع سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

دعم إسرائيل مع التفاوض بشأن الرهائن

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تدعم فيه الإدارة الأمريكية أهداف إسرائيل، اقترحت بإلحاح إتاحة الوقت للتفاوض بشأن إطلاق سراح 212 رهينة تحتجزهم حماس، بعد إطلاق سراح امرأتين أمريكيتين، وبحسب الصحيفة الأمريكية، تم نقل النصيحة من خلال وزير الدفاع لويد أوستن، مع التركيز على حماية المدنيين المحاصرين حال تنفيذ الاجتياح.

الاستعداد لهجمات محتملة على المصالح الأمريكية

وأكدت الصحيفة أنّ تأخير الاجتياح البري، يسمح بإجراء مفاوضات مستمرة بشأن الرهائن، ويوفر فرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويمنح الولايات المتحدة الوقت للاستعداد لهجمات محتملة على المصالح الأمريكية في المنطقة من قبل الجماعات المدعومة من دول معينة، حيث كانت الولايات المتحدة حذرة في عدم إملاء قرارات على إسرائيل، ولكنها قدمت النصائح وطرحت أسئلة حاسمة، مثل العواقب المحتملة للغزو البري وتأثيره على الرهائن والمدنيين.

اختلاف داخل القيادة الإسرائيلية

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن هناك توتر داخل القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بنطاق العملية العسكرية داخل غزة، وفي حين يدعم وزير الدفاع يوآف جالانت حملة عسكرية أوسع نطاقا، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان أكثر حذرا، وإدراكا لمخاطر تصعيد الصراع مع جماعات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف بشأن الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية من قبل ميليشيات مدعومة من دول أخرى، إلى قيام الولايات المتحدة بإصدار أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل والعراق.

التوغل ليس سهلا في غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ ساعات، مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين خلال توغل في قطاع غزة، حيث أوضح أن دبابة وعربة عائدتين له، أصيبتا بصاروخ مضاد للدروع لدى توغلهما في جنوب القطاع، وأشار الى أن ذلك وقع خلال إغارة محلية في منطقة كيبوتس كيسوفيم مقابل مدينة خان يونس، وأشار إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة، أحدهم جراحه متوسطة والآخران طفيفة.