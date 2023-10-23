«النقل»: طريق «القاهرة – كيب تاون» أطول محور بري في أفريقيا 

كشفت وزارة النقل، تفاصيل طريق «القاهرة – كيب تاون» بداية من الدول التي يمر بها وطوله داخل كل دولة والإجمالي، موضحة أنّ الطريق أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره.

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنّ الطريق يعتبر أطول محور بري في أفريقيا حيث يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار.

أطوال الطريق في الدول المار بها

ويصل طول الطريق في مصر 1155 كيلومترا، والسودان 1321 كيلومترا، وإثيوبيا 1692 كيلومترا، وكينيا 970 كيلومترا، وتنزانيا 1130 كيلومترا وزامبيا 1496 كيلومترا، وزيمبابوي 539 كيلومترا، وبتسوانا 643 كيلومترا وجنوب أفريقيا 1282 كيلومترا.

وعن أهداف الطريق، فتتمثل في تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، فضلا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، خاصة وأنّ الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.

خبير يعلق على الطريق

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أنّ طريق «القاهرة – كيب تاون» سيكون محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، ويزيد حجم التبادل التجاري بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب أفريقيا.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنّ الطريق سيسهل حركة النقل البري بين الدول المار بها، وسيكون بإمكان أي مستثمر نقل بضاعته لأي من الدول التي يمر به الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام، عكس البحر الذي يستغرق شهورًا.