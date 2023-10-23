باحث سياسي يكشف أسباب تأجيل اجتياح لغزة.. كم يكلف الاقتصاد الإسرائيلي؟

قال شادي محسن باحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنّ سيناريو اجتياح غزة من قبل العدوان الصهيوني تم تأجيله لأسباب عدة، منها لوجستي متعلق بتسليح الجيش الاحتياطي في إسرائيل، وسبب سياسي بسبب الضغط الإقليمي على دولة الاحتلال نتيجة استهدافها للمدنيين العزل.

التكلفة الضخمة للحرب

وأضاف «محسن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هناك سبب اقتصادي بسبب التكلفة الضخمة للحرب على اقتصاد إسرائيل، وهناك أسباب متعلقة بالحرب متعددة الجبهات، منها ما قد يولد حربا متعددة الجبهات في سوريا والعراق».

عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال

وأشار إلى أنه في قطاع غزة، ينفذ العدوان ضربات جوية عنيفة على المخيمات تم قصفها أكثر من مرة، وهذا ما يحيلنا إلى مؤشر مستجد، حيث صار هناك تهجير عكسي، والفلسطينيون الذين نزحوا جنوبا عادوا مرة أخرى إلى مخيماتهم شمالا وفي وسط قطاع غزة، فقامت إسرائيل بضرب هذه المخيمات في أيام متتالية.

وأكد: «سبب التهجير العكسي هو أن الفلسطينيين دشنوا ضمنيا ما يسمى بالمقاومة الشعبية في حالة الاجتياح البري، وإن دخلت إسرائيل قطاع غزة ستجد فلسطينيين مقاومين شعبيا حتى لا تخلو الأرض للإسرائيليين في الشمال».