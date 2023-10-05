إعادة فتح باب التقديم لوظائف في جامعة بنها الأهلية.. رابط التسجيل

أعلنت جامعة بنها الأهلية إعادة فتح باب التقدم للالتحاق بوظائف الإداريين والفنيين بالجامعة بنظام التعاقد، حيث تقرر فتح الباب من جديد نظراً للإقبال الكبير على التقدم في إعلان الجامعة المعلن.

دعت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها كل من سبق له التقدم في هذا الإعلان وغيرهم مما لم يسبق لهم ذلك التقدم لشغل هذه الوظيفة، طبقاً للقواعد والشروط والتخصصات المعلنة.

شروط وظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور العامة

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية لـ«الوطن»، أن الشروط العامة لإعلان وظائف جامعة بنها الإداريين والفنيين بنظام التعاقد كالتالي :

- مدة التقديم في هذا الإعلان 7 أيام بدءا من 4 أكتوبر الجاري من خلال الرابط التالي من هنا

- يجوز التقدم في هذا الإعلان لأول مرة، ويجب على من سبق له التقدم فيه إعادة التقدم مرة ثانية، مع مراعاة الضوابط والشروط التالية ولن يعتد بأي طلبات سابقة.

- السن لا يزيد على أربعين سنة وقت نشر الإعلان.

- الأفضلية للقاطنين بالقرب من موقع الجامعة بمدينة العبور.

- العقد سنوي قابل للتجديد وبمرتبات مجزية.

- الأفضلية بحسب مدة الخبرة وتنوعها ومدى اتصالها بالعمل الجامعي، واجتياز المقابلة الشخصية وللمؤهل.

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

- يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- للجامعة الحق في قبول أو رفض أي من المتقدمين.

تخصصات وظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن تخصصات وظائف الإداريين والفنيين المتاحة كالتالي :

- أخصائي شؤون تعليم وطلاب، خبرة 5 سنوات.

- مؤهل عالٍ مناسب وخبرة في مجال الوظيفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

- أخصائي موارد بشرية، 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة ومؤسسات التعليم.

- أخصائي شؤون مالية، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، 5 سنوات خبرة في الشؤون المالية والعمل الجامعي.

- أخصائي مشتريات خبرة 5 سنوات في مجال المشتريات بالعمل الجامعي، وإدارة المخازن والدورة المستندية للمخازن.

- أمين مخزن، 5 سنوات خبرة.

- أخصائي علاقات عامة وإعلام، شرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس إعلام ويمتلك 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة.

- سكرتارية، 5 سنوات خبرة في مجال الوظيفة، ويشترط إجادة استخدام البرامج المكتبية واللغة الإنجليزية.

- أخصائي مزايا واستحقاقات، شرط أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، 5 سنوات خبرة في إعداد المرتبات والمكافأة والتعامل مع التأمينات

- أخصائي تكنولوجيا المعلومات، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة أو حاسبات ومعلومات، 5 سنوات خبرة في مجال العمل بالجامعات وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والشبكات وبرامج التطبيقات الجامعية.

- أمن صناعي، حاصلا على مؤهل عالي مناسب ودورات متخصصة، 5 سنوات خبرة في تشغيل وصيانة منظومات الحريق.

- مشرف مباني، حاصل على مؤهل عالي مناسب، 5 سنوات خبرة في إدارة المباني والقاعات التعليمية.

- فني صيانة حاسب آلي، حاصلا على مؤهل مناسب، 5 سنوات خبرة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظام.

- فني سباكة صحية، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة خبرة في صيانة أعمال السباكة والتمديدات الصحية.

- فني كهرباء، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة في صيانة أعمال الكهرباء والتمديدات الكهربائية.

- فني تشغيل مصاعد، مؤهل متخصص، 5 سنوات خبرة في تشغيل المصاعد.

- نجار، مؤهل متخصص، 10 سنوات خبرة في أعمال التجارة وصيانة المصنوعات الخشبية

- عامل زراعة، مؤهل متخصص، 10 سنوات خبرة مؤهل متوسط زراعي

- فني تشغيل وصيانة شبكات IT، مؤهل مناسب، 5 سنوات خبرة في صيانة الأجهزة والشبكات

- مهندس زراعي، بكالوريوس زراعة، 5 سنوات خبرة في متابعة أعمال الزراعة والري وتنسيق الحدائق.

- مهندس شؤون مقر، بكالوريوس هندسة مدني أو عمارة، خبرة في متابعة الموقع العام والمباني وتجهيزاتها.

- أمين معمل حاسب آلي، مؤهل متوسط فني.

- أمين معمل بكلية الطب، خبرة في مجال العمل.

أشار رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه يمكن الاطلاع على تخصصات الفنيين والإداريين لوظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور من خلال الرابط من هنا