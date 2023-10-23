الكشف على 927 طالبا خلال قافلة طبية لجامعة بنها في قرى القليوبية

أعلنت جامعة بنها، في بيان، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية لطلبة المدارس الابتدائية بقرى محافظة القليوبية.

وأكدت الجامعة أن القوافل الطبية لطلبة المدارس تأتي في إطار توعية الطلاب بطرق الرعاية الصحية السليمة، والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة سليمة لأطفالنا ، وذلك في إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي في كافة المجالات.

وأضافت الجامعة، أن القوافل سوف تجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التي تصيب الأطفال وبالتالى عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة فى الأطفال على مستوى المحافظة بهدف وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

زيارة 6 مدارس

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن القوافل الطبية زارت 6 مدارس ابتدائية بطوخ وبنها، وهم مدرسة أتريب الجديدة المشتركة ، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشبلنجة ، ومدرسة الشهيد البشير الابتدائية الحصة مركز طوخ، ومدرسة بطا الابتدائية الجديدة بطا مركز بنها، ومدرسة التحرير الابتدائية بمدينة طوخ، ومدرسة طه حسين الابتدائية ببنها، تم توقيع الكشف الطبي الشامل علي 927 طالبا وطالبة.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب

أوضح الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة أن القوافل شملت إجراء الكشف الطبى على الطلاب وقياس الطول والوزن والضغط والسكر ومقياس نظر، كما تم اجراء اختبارات للياقة البدنية من خلال ممارسة الألعاب الصغيرة، كسباق الجري إلى جانب إرشاد الأطفال بأهمية ممارسة الرياضة وذلك بهدف إكتشاف المواهب الرياضية مبكرا لدى الطلاب.