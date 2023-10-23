للاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات بالبورصة.. كيف تبدأ بشكل آمن؟

تستحوذ البورصة على اهتمامات الكثير من الأفراد في الفترة الأخيرة، بهدف استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم أرباح سريعة وقوية، إذ يوجد مجموعة متنوعة من الشركات التي تتداول أسهمها ضمن قطاعات مختلفة، من بين هذه القطاعات الأغذية والمشروبات، والذي يحقق أداء جيدا وإيجابيا على مستوى النتائج المالية للشركات المدرجة، وأداء أسهم شركات القطاع.

قطاع الأغذية والمشروبات في مصر

وأشار محمود عطا، خبير أسواق المال، إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر حقق أرقامًا إيجابية منذ عام 2014، إذ سجلت صادارات مصر من الأغذية نحو 33.4 مليار دولار في الفترة من 2014 وحتى أغسطس 2023.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت نموًا بنسبة 13%، إذ بلغت صادارات مصر من الصناعات الغذائية منذ بداية العام الجاري وحتي أغسطس 2023 ما يقرب من 3.5 مليار دولار، مقارنة مع 3.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2022.

أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة

وأشار إلى أن حركة أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، كانت إيجابية وحققت ارتفاعات قوية ومازال بها فرص استثمارية داخل البورصة المصرية.

قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة

وأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة، لايزال به فرص استثمارية جاذبة، متوقعًا أن يحقق القطاع ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.