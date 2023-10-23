مواطنو البحر الأحمر: دعم الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية واجب وطني

عبر عدد من مواطني البحر الأحمر عن الدعم الكامل للقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية وهو واجب وطني حفاظا على الأرض والعرض وإيجاد حلول لحل الأزمة الراهنة، حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تهجيرهم من أراضيهم وعدم المساس بالأمن المصري والعربي في المنطقة العربية.

دعم المصريين للرئيس

وأشار محمد عبدالله، مدير مكتب توثيق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى دعم المصريين للرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة سياسية حكيمة تلعب دور محوري من أجل السلام في المنطقة العربية، وتطالب بوقف التصعيد ضد الفلسطينين وإغاثة أشقائنا بفلسطين بفتح المعبر، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

دعم السيسي واجب وطني

وأوضح علي حسين، مدير الشهر العقاري بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» الدعم الكامل للقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القضية الفلسطينية، وهو واجب وطني حفاظا على الأرض والعرض وإيجاد حلول لحل الأزمة الراهنة، حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيرهم من أراضيهم وعدم المساس بالأمن المصري والعربي في المنطقة العربية.