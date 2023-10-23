استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مداهمة لمخيم «الجلزون» بالضفة

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله في الضفة الغربية، بارتقاء شهيدين على الأقل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم «الجلزون»، بينما أعلنت حركة «فتح» عن إضراب عام وإغلاق المحلات التجارية، لحين تشييع جنازة الشهيدين.

سقوط 5 إصابات في المخيم

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، شملت مخيم «الجلزون»، قرب رام الله، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم، أسفرت عن سقوط شهيدين على الأقل، وإصابة 5 فلسطينيين آخرين.

ووفق تقارير فلسطينية رسمية، فقد وصلت جملة الاعتقالات اليوم الاثنين، 85 فلسطينياً، بينما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر الجاري، أكثر من 1215 فلسطينياً بمختلف مناطق الضفة الغربية.

منع التواصل مع الأسيرات

وأوضحت مراسلة «القناة الإخبارية» أن سلطات الاحتلال تمنع التواصل مع الأسيرات مع أهلهن أو محاميهن، بالإضافة إلى منعهن من الاستحمام أو رؤية الشمس يومياً، ومصادرة كل الكهربائيات في سجن «الدامون».

وذكرت أن هناك أمر عسكري إسرائيلي برفع مدة التوقيف الإداري من 72 ساعة إلى 6 أيام، ويعرض على جلسة التحقيق الأولى بعد 12 يوماً، بدلاً من 8 أيام.