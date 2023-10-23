جومانا مراد تشارك في تجهيز المساعدات لفلسطين بمقر «الهلال الأحمر»

شاركت صباح اليوم الفنانة جومانا مراد في تعبئة المساعدات الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني في الهلال الأحمر، وكانت حريصة على تواجد ابنها الكبير محمد ليشاركها فعل الخبر.

فنانون يشاركون الهلال الأحمر في دعم فلسطين

وكان عدد كبير من الفنانين، شاركوا من قبل في تعبئة المساعدات التابعة للهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني، من بينهم أحمد العوضي، ودينا الشربيني، وياسمين عبد العزيز، وملك وليلي أحمد زاهر، وأمينة خليل، ومريم نعوم، وعمر الشناوي، وكثير من الفنانين.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على توجيه كلمة لتحميس الجماهير للمشاركة في الدعم والتطوع من خلال فيديو قالت فيه «نفسي الناس كلها تيجي وتساعد، وفي كذا طريقة للتطوع، هناك فرصة كبيرة الآن في أن تصل تلك المساعدات إلى الفلسطينيين خاصة بعد فتح المعبر».