«التنسيقية» تستقبل سفير فلسطين بالقاهرة: ندين جرائم إسرائيل في غزة

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة وعدد من دبلوماسي السفارة؛ لتقديم رسالة مؤازرة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، والوقوف على آخر المستجدات في قطاع غزة، بالإضافة لبحث كافة الجهود المشتركة لوقف مجازر الاحتلال وتطورات عملية إدخال المساعدات.

«التنسيقية» تستقبل سفير فلسطين بالقاهرة

قدم وفد التنسيقية، التعازي في الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدين على إدانتهم الكاملة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتوجيه التحية لصمود ونضال الشعب الفلسطيني تحت القصف الوحشي للاحتلال.

من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني، عن تقديره لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على استضافته في هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى أنه يُقدر الدور العظيم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لنُصرة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حرصها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد السفير الفلسطيني، أنه يرفض دعوات التهجير من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يعني تصفية القضية الفلسطينية، وأن أبناء قطاع غزة لديهم وعي تام بهذا الأمر، وأنهم مُرابطين من أجل الحفاظ على أرض فلسطين ولن يرحلوا مهما بَلغت الضغوطات.

ووجه السفير الفلسطيني، الشكر لكافة مكونات الشعب المصري لوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنه رأى أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري، وأن هذا ليس بالقول فقط وإنما بالفعل.

وتناول الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الأرض، كما تم التباحث حول مواقف الدول والمنظمات الدولية ومدى تأثيره على الموقف الحالي، وحضر اللقاء من جانب التنسيقية، كل من النواب سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، طارق الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، أحمد مسعد، محمد نبيل، أحمد يحيي، حسام رأفت، أحمد موسى، عمرو البنا، مصطفي كُريم، رحمة محمود، شيماء عبدالرسول، رغدة محمود.