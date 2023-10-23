حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر قرار «الوطنية للانتخابات» بقبول طلبات المرشحين

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة.

ونشرت الحملة بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي فيه: «خلصت لجنة الفحص في تقريرها، إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات، ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت اللجنة تقريرًا شاملًا على مجلس إدارة الهيئة الذى أنتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات».