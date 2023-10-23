ليلى وملك زاهر يدعمان القضية الفلسطينة من خلال الهلال الأحمر

دعمت الفنانة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك، القضية الفلسطينية وأهل قطاع غزة، بمشاركتهما في فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية.

ليلى زاهر: «النهاردة كنا في الهلال الأحمر»

نشرت ليلى زاهر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مع شقيقتها ملك، ظهرتا خلاله ترتديان الملابس الرسمية لحملة الهلال الأحمر، قائلة: «إحنا مش بس بندعم القضية، لأن القضية الفلسيطينية هي أصلاً قضيتنا كلنا، عشان كده النهاردة كنا في الهلال الأحمر المصري كمتطوعين في تعبئة الطعام والمستلزمات الطبية، لإخواننا في فلسطين».

وتابعت «زاهر»: «إحنا اخترنا الهلال الأحمر عشان هو اللي علي تواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وبيعرفوا ايه هي احتياجاتهم بالضبط ويوفروها طبعًا عن طريق تبرعاتكم، والحقيقة إن فيه معلومات كتير قوي ومهمة عن الهلال الأحمر مكناش نعرفها، زي إنهم بقالهم 100 سنة، أو أنهم عندهم أكتر من 30 ألف متطوع، ودايمًا على أهبة الاستعداد لأي مشكلة أو خطر في البلد أو خارج حدود البلد، زي اللي بيحصل مع أخواتنا في غزة، وهما حابين يوصلوا لكم من خلالنا، إن هما فاتحين باب التبرع والتطوع في أى وقت، فما تنسوش تتبرعوا بالي تقدروا عليه لمساعدة إخواتنا في غزة، عشان دي أقل حاجة نقدر نقدمها لهم في الوقت ده، وربنا يصبرهم وينصرهم».