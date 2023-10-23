مدير مستشفى الشفاء بغزة: نجري الجراحات بدون «بنج» والإصابات غير مسبوقة

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن جيش الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة في قصف المدنيين في غزة، والإصابات بالغة الخطورة، وعشرات الشهداء يصلون دفعة واحدة، والآن نضع الجرحى على الأرض وفي الطرقات، وجميع الجرحى من النساء والأطفال.

نقص كبير بالمستلزمات الطبية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، «نواجه نقصًا كبيرًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات في قطاع غزة، والمجمع الطبي لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين».

إصابات بنسب حروق

وأوضح أن العمليات الجراحية تُجرى بدون استخدام البنج، وهناك إصابات تأتي فيها نسبة الحروق 80%، وهذا لم يكن يحدث مع الأسلحة القديمة، والآن نفاضل بين جريح وجريح ومن منهما يمكنه الانتظار.

ولفت إلى أننا أطلقنا نداء استغاثة لمحطات الوقود في قطاع غزة بضرورة إمداد المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيلها، وإذا توقفت ستقع كارثة كبيرة.