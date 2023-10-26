إجراء مزايدة علنية لاستغلال أماكن وضع لابات إعلانية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن إتاحة مزايدة علنية عامة لعملية استغلال أماكن وضع فوانيس إعلانية مضيئة وجهين مقاس1م في 2م ولابات إعلانية مضيئة وجهين مقاس 70سم *100 سم في نطاق مراكز حي شرق المنصورة وميت غمر والمطرية.

مزاد علني لاستغلال أماكن وضع فوانيس ولابات إعلانية بالدقهلية

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه يجري عقد المزاد العلني يوم الاحد 12 نوفمبر وفي نفس اليوم من الأسابيع التالية إذ لزم الأمر ويجري عقد المزاد في القاعة الكبيرة بديوان المحافظة في الساعة 12 ظهرا.

أوراق التقديم للمزاد العلني بالدقهلية

وأشارت أنه يجب علي المتقدم في المزاد شراء كراسة الشروط بمقابل 299 جنية بالاضافة إلي 14% ضريبة القيمة المضافة، ويجري الحصول عليها من قبل إدارة المخازن بالمحافة بموجب طلب من السيد السكرتير العام مع عدة مستندات وأوراق وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة التسجيل علي بوابة التعاقدات الحكومية.

- صورة القيد بضريبة القيد المضافة.

- صورة من التسجيل بالفاتورة الالكترونية.