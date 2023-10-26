باكستان تضع اللمسات النهائية لخطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية، سارفراز بوجتي، اليوم، إنّ باكستان تضع اللمسات النهائية على خطة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين مع اقتراب الموعد النهائي للمهلة التي حددتها لمغادرتهم في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال بوجتي، في مؤتمر صحفي في إسلام اباد، إنّها مهمة صعبة، وباكستان عازمة على طرد كل المهاجرين غير الشرعيين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وصرح بأنّ جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين عاش بعضهم في باكستان لسنوات، ستتم مراجعة أوضاعهم في المراكز التي أنشأتها الحكومة قبل مغادرتهم، بينما ستتم معاونة أولئك الذين سيغادرون باكستان طوعًا.

وأعلنت إسلام أباد طرد المهاجرين غير الشرعيين في أكتوبر الجاري، قائلة إنّها لن تسمح لهم بالبقاء في البلاد بعد الأول من نوفمبر المقبل.