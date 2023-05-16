11 هدفا لإنشاء مركز الوطنية للطوارئ بالغربية.. انتهاء 95% من أعماله

يجري العمل على قدم وساق داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، من أجل إنهاء كل الأعمال الجارية، بمحافظة الغربية، حيث من المقرر إنهاء كل الأعمال خلال الشهر الجاري، وفق ما قاله محافظ الغربية لـ«الوطن».

شبكة ربط بين المحافظات

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تم إنشائه داخل ديوان عام المحافظة، على مساحة 285 مترمربع، بتكلفة بلغت 10.7 مليون جنيه، وبلغت نسبة انتهاء الأعمال داخلة 95%، ومن المقرر أن يقوم المركز على خدمة عدة محافظات، وهي الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، ودمياط.

أهداف إنشاء مركز السيطرة

أشار محافظ الغربية، إلى أن المركز عبارة عن شبكة موحدة ومؤمنة، وهي تُعد العمود الفقري للاتصالات والتطبيقات، وأنظمة الجهات الحكومية، ما يساهم في الخصوصية، وأن إنشاء مركز السيطرة الموحد، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، يستهدف عدة أهداف منها.

- دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

- تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ.

- التعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية.

- إتاحة البيانات الدقيقة والموثوقة.

- يساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية.

- ترشيد الأعباء المالية.

- تقليص زمن الاستجابة للحدث.

- سرعة التعامل مع الحوادث والكوارث.

- الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة.

- مشاركة جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.