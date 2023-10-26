خبير سياسي: لا يمكن سحب البساط من تحت مصر في القضية الفلسطينية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ مصر لعبت دورا إنسانيا كبيرا في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، من خلال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، والإصرار المصري على إدخال هذه المساعدات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن الحالة التي يعيشها قطاع غزة تحتاج إلى الإصرار المصري الواضح بدرجة كبيرة، إذ تحاول القاهرة عبر الاتصالات واللقاءات وقف العدوان الإسرائيلي على مصر.

مصر رمانة الميزان في المنطقة

وأضاف أنّ كل ذلك يؤكد أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة والدولة المفتاحية لتسوية أي صراع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تعمل على حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على القضية الفلسطينية من محاولات التصفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بأكثر من صيغة، وتعرضت مصر إلى ضغوط كثيرة ومن بينها الدعوات الخاصة بنزوح السكان من قطاع غزة إلى سيناء.

لا يمكن سحب البساط من تحت مصر

وأكد أنه لا تستطيع أي أطراف إقليمية او دولية سحب البساط من تحت مصر في القضية الفلسطينية، فهي صاحبة الريادة وتمتلك المصداقية لدى الأطراف المختلفة وذلك عبر سنوات، كما أنها عندما تتدخل للتهدئة والتسوية ليس لها أجندات خاصة، فهي لا تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولكنها تسعى دائما إلى التهدئة وإفساح المجال للسلام والتنمية.