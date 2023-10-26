نائب بالتنسيقية: قمة السيسي وماكرون تبرز الدور المحوري لمصر تجاه فلسطين

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القمة التي عقدت بين الرئيس المصري ونظيره الفرنسي، تأتي في إطار الدور المصري المحوري والإيجابي الذي تأديه مصر تجاه القضية الفلسطينية واعتراف المجتمع الدولي بهذا الدور الحيوي لمصر، وهذا يؤكده زيارة أكثر من رموز ورؤساء دول مختلفة إلى مصر لمقابلة الرئيس السيسي وبدوره يقوم بتوضيح الحقائق.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف «عزمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر تحدث فيها عن الأزمة الفلسطينية وما يشهده المجتمع العربي خاصة قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين والمشاهد الدامية التي رأيناها أوضحت هذه الصورة إلى الرئيس ماكرون واتفق الرئيسان سويا على مجموعة من النقاط المهمة، وفي رأيي أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا؛ لأنه يوضح أن ما يحدث الآن في فلسطين هو إبادة جماعية وليس حق للدفاع وليس قضاء على حماس فقط لكنه قضاء على الشعب.

احتواء الأزمة الحالية

وأشار نائب التنسيقية إلى أن تهجير الفلسطينين من أراضيهم لن يحل المشكلة؛ لأن ببساطة مغادرة الفلسطينيين لهذه الأرض يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وهذا بالفعل ما قام به الرئيس السيسي بتوضيحه مع نظيره الفرنسي، بالإضافة إلى مناقشة محاولة احتواء الموقف وتقديم خطوات فعالة في حل القضية الفلسطينية.