قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الموقف المصري له ثوابت واضحة وثابتة تاريخيا، وقد جاء موقف مصر مع أزمة غزة الأخيرة ليعيد التأكيد على هذه الثوابت تاريخيا، وفي مقدمتها رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين بعيدا عن أرضهم، ورفض العنف الإسرائيلي الذي يُمارس بطريقة ممنهجة، وبناء عليه فقد أشار خطاب الدولة الموجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة وجود حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عمار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن حضور الرئيس السيسي لاصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة تضمن خطابا به عدة رسائل تهدف لحل القضية، بعيدا عن استخدام آلة الحرب، لافتا إلى أن مشاهد اصطفاف القوات، أمس، يؤكد أن مصر دولة تمتلك القدرة والإرادة ولكنها تستخدمها بعقل رشيد للحفاظ على أرضها وأمنها القومي ومقدرات الشعب المصري.

مصطفى عمار: الرئيس السيسي لديه دبلوماسية الصبر الاستراتيجي

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن» إلى أن الرئيس السيسي، لديه دبلوماسية الصبر الاستراتيجي، فلم يُلوح بالقدرة العسكرية في خطاباته بل يستخدم الدبلوماسية والحل والحوار والنقاش، لافتا إلى أن الرئيس يشير ويؤكد أن خروج الفلسطينيين من أراضيهم سيؤدي لتصفية القضية، وبعض الأصوات تطالب بدخول مصر، ولكنهم لا يعملون أن هناك أكثر من نصف مليون فلسطيني يعيشون في مصر ويعملون ويتعلم أبناؤهم في المدارس المصرية وكأنهم في وطنهم، فمصر هي وطن آخر للفلسطينيين ولكن ليس على حساب تصفية القضية الفلسطينية، مثلهم مثل 9 ملايين ضيف آخر من مختلف الجنسيات يعيشون في مصر.