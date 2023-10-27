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محمد الباز: مصر تقف وحدها الآن تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
06:34 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ 1948 حتى7 أكتوبر الماضي مرحلة، وما بعد 7 أكتوبر مرحلة أخرى، فقد كانت هناك أطراف كثيرة للغاية تقدم نفسها كداعم للقضية، ولكن مصر تقف وحدها الآن تجاه هذه القضية.

مصر تقف إلى جوار فلسطين

وأضاف «الباز»، في مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «مصر تقف إلى جوار فلسطين بشكل كامل وواضح للغاية أنها تحاول منع تصفية القضية الفلسطينية، وذلك ما يترتب عليه دخول مصر حروب عديدة في السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على القضية، خاصة بعد حرب 6 أكتوبر 1973».

إسرائيل مستمرة في خطتها المعلنة

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي، أن «إسرائيل ماضية في خطتها المعلنة بالقضاء على حركة حماس، ودول الغرب تدعمها بشكل مطلق في تنفيذ كل ما تريده بشأن تنفيذ خطتها».

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