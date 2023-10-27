تحرير 1029 محضرا وضبط 35 طن فول مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير 1029 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن المحاضر تنوعت ما بين 487 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و542 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير 3 محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب محال بيع الأعلاف ومخابز بلدية وماكينة طحين لحيازتهم 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

ضبط 35 طن فول مجهول المصدر

كما تم تحرير 3 محاضر تموينية بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 600 كجم زيت طعام، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته 5 أطنان خليط زائد، ومحضر ضد صاحب ثلاجة لحفظ الخضروات لحوزته 35 طن فول بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية.

وفى مركز السادات، تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بحوزته 7 أطنان دقيق ذرة صفراء، و5 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، و2 طن زيت طعام بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الاّدمي لعدم تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية، فيما تم تحرير محضرين بمركز بركة السبع أحدهما ضد المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي، والاآخر ضد المدير المسؤول عن محل أسماك مجمدة لعدم وجود شهادة صحية.