«الأخشاب والأثاث» تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في الدورة الثانية من «الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة»، من اتحاد الصناعات المصرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

جاء ذلك تحت رعاية كريمة وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور عدد من المستثمرين الأجانب «عربيا وإفريقيا ودوليا» والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى مصر.

تطوير الصناعة المحلية

وبحسب بيان الغرفة فإن الملتقى يسلط الضوء في نسخة هذا العام على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمة البشرية، وبناء الانسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بجناح رقم G 40 بصالة 1 وتعرض به مجموعة من المنتجات المتميزة لأعضاء الغرفة، والتي تعكس تطور صناعة الأثاث في مصر وروعة التصميمات.