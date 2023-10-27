قلعة صلاح الدين تستضيف معرض «إذا كان للجدران أن تتحدث» بمشاركة 50 فنانا

تستضيف قلعة صلاح الدين، يوم الاثنين المقبل، المعرض الفني «إذا كان للجدران أن تتحدث» بمشاركة 50 فنانا من 16 دولة وهي: (مصر وإيطاليا وتونس وأمريكا والجزائر والبحرين والعراق والكويت ولبنان وفلسطين والمغرب وقطر والسعودية والسودان وسوريا والإمارات).

وقالت مؤسسة «Culturvator/Art D'Egypte»، المنظمة للمعرض، إنه سيشمل 4 معارض ذات روايات مفاهيمية متميزة، وستقام فعاليات المعرض بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 مساء الاثنين المقبل، في قلعة صلاح الدين.

أضافت أن قلعة صلاح الدين، تعتبر جزءا من موقع التراث العالمي «يونسكو»، فضلا عن كونها أحد أهم معالم القاهرة التاريخية، لافتة إلى أن المعرض يأتي لتنشيط السياحة المصرية ويستهدف تجاوز الحدود المادية للجدران والتعمق في العوالم غير الملموسة للذاكرة والخيال والوعي الجماعي وذلك من خلال الأعمال الفنية كالرسم والنحت.

أشارت في بيان، إلى أن اختيار قلعة صلاح الدين لاستضافة هذا المعرض الفني جاء لكونها من المعالم الأثرية التاريخية التي يمكن من خلالها سرد قصص الماضي وعرض الفن المعاصر في مصر، من خلال الخلفية التاريخية لأحد أهم معالم القاهرة.