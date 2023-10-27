عاجل.. الذهب يتراجع 25 جنيها في منتصف التعاملات اليومية

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، في محال الصاغة نحو 25 جنيهًا في الجرام، مقارنة ببداية التعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 في بداية التعاملات، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام 21 نحو 2510 جنيهات للشراء، و2490 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2869 جنيهًا للشراء، و2846 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2151 جنيهًا للشراء، و2134 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1673 جنيها للشراء، و1659 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و80 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1980 دولارا.