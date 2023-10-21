هبوط مفاجئ في سعر حديد عز اليوم السبت 21-10-2023

تراجع سعر حديد عز اليوم السبت 21-10-2023 نحو 115 جنيها مقارنة بأسعار أمس، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشركات الحديد، بينما تشهد أسعار الحديد ثباتًا في باقي المصانع والشركات.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إنّ هبوط سعر حديد عز يرجع إلى زيادة المعروض في السوق.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم السبت 21-10-2023 في الشركات والمصانع، والمعلنة رسميًا من قبل بوابة الأسعار والمصانع وهي كالتالي.

سعر حديد عز

- سجل سعر حديد عز اليوم نحو 35 ألفًا و802 جنيه للطن للمستهلك محققًا نسبة انخفاض بلغت 115 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و412 جنيها.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألف جنيه.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه للطن.

- حديد مصر ستيل سجل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية وصل إلى 32 ألفًا و700 جنيه.

-ووصل سعر حديد بشاي نحو34 ألفًا جنيه.

- وبلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.