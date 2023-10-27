أبرز المعلومات عن محور كوبري جرجا على النيل في سوهاج (فيديو)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة بشأن محور كوبري جرجا على النيل، بمحافظة سوهاج، الذي نفذته شركة المقاولون العرب لصالح وزارة النقل، ويسهم في ربط الحركة المرورية بين الطرق شرق وغرب النيل، فضلا عن إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد في جرجا.

أبرز المعلومات عن محور كوبري جرجا على النيل بسوهاج

- يبلغ طول محور كوبري جرجا 10 كيلومترات.

- يعتبر من أهم مشروعات المحاور في محافظة سوهاج.

- مقام على النيل.

- تكلف محور كوبري جرجا 378 مليون جنيه.

- يبلغ عرض محور كوبري جرجا 21 متراً.

- يضم المحور فتحة ملاحية بطول 130 متراً تسمح بمرور العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الاتجاهين.

- يمثل المحور شرياناً حيوياً لمراكز جنوب محافظة سوهاج.

- يقلل المحور وقت الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين جرجا ودار السلام.

- يربط طرق «القاهرة - أسوان» شرق النيل و«سوهاج - البحر الأحمر» و«القاهرة - أسوان» غرب النيل.

- أسهم في إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد بجرجا.