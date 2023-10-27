رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أبرز المعلومات عن محور كوبري جرجا على النيل في سوهاج (فيديو)

كتب:

كريم روماني
03:36 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
محور جرجا التنموي

محور جرجا التنموي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة بشأن محور كوبري جرجا على النيل، بمحافظة سوهاج، الذي نفذته شركة المقاولون العرب لصالح وزارة النقل، ويسهم في ربط الحركة المرورية بين الطرق شرق وغرب النيل، فضلا عن إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد في جرجا.

أبرز المعلومات عن محور كوبري جرجا على النيل بسوهاج 

- يبلغ طول محور كوبري جرجا 10 كيلومترات.

- يعتبر من أهم مشروعات المحاور في محافظة سوهاج.

- مقام على النيل.

- تكلف محور كوبري جرجا 378 مليون جنيه.

- يبلغ عرض محور كوبري جرجا 21 متراً.

- يضم المحور فتحة ملاحية بطول 130 متراً تسمح بمرور العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الاتجاهين.

- يمثل المحور شرياناً حيوياً لمراكز جنوب محافظة سوهاج.

- يقلل المحور وقت الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين جرجا ودار السلام.

- يربط طرق «القاهرة - أسوان» شرق النيل و«سوهاج - البحر الأحمر» و«القاهرة - أسوان» غرب النيل.

- أسهم في إلغاء التقاطعات على مزلقانات السكة الحديد بجرجا.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة: المحاور الجديدة تحقق سيولة مرورية بالعاصمة

«صرف القاهرة» تنشر معدات وسيارات على المحاور الرئيسية تحسبا لسقوط أمطار

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء عدد من المحاور المرورية بأبو النمرس والحوامدية

عضو الحوار الوطني: تمكين الشباب قضية متداخلة بين المحاور الثلاثة

وزير الخارجية الأسبق: مصر تعمل على العديد من المحاور لحل الأزمة السودانية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.