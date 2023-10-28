ما هي آخر أسعار الدواجن اليوم السبت 28-10-2023؟

أعلنت شعبة الدواجن، عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 28-10-2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 63 جنيها في المزرعة، تنفيذًا لمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسبة 15% للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 28-10-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 69 و74 جنيهًا للكيلو.

مبادرة الحكومة

وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، بمبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، مؤكدا أنها نجحت في تحجيم الأسعار في السلع الاستراتيجية، التي تضم الأغذية ومنتجات الألبان والجبن الأبيض، ما ساهم في استقرار السوق بسبب تأثر بعض السلع بالأحداث العالمية وأحداث الشرق الأوسط.

أسعار الدواجن في المزرعة

وترصد «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم السبت28-10-2023:

- الدواجن البيضاء 63 جنيهًا

الفراخ الساسو 88 جنيهًا

الفراخ البلدي 110 جنيهات

أمهات بيضاء 61 جنيهًا

بياض أبيض سلك 52 جنيهًا

بياض أبيض أرضي 53 جنيهًا

بياض أحمر سلك 67 جنيهًا

بياض أحمر أرضي 72 جنيهًا