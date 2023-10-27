استشهاد الصحفي ياسر أبو النمرس ووالدته على يد الاحتلال.. قصفوا منزله

لا زالت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت أيضًا منازل الصحفيين الذين يُسخرون وقتهم ومجهودهم لفضح جرائم الكيان الصهيوني الغاشم، واستهدفت خلال الساعات الماضية منزل الصحفي ياسر أبو النمرس، ما أسفر عن استشهاده ووالدته، ليتم تشييع جثمانه في مشهد مهيب.

استشهاد الصحفي ياسر أبو النمرس ووالدته على يد الاحتلال

ووفقًا لِما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الماضية، منزل الصحفي الفلسطيني ياسر أبو النمرس بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن اسشهاده ووالدته.

وشُيعت قبل ساعات، جنازة الشهيد الصحفي ياسر أبو النمرس ووالدته في مشهد مهيب تجمع فيه عدد كبير من سكان مدينة غزة الذين شيعوه بدموع الحزن .

غضب وسط رواد الـ«سوشيال ميديا»

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة غضب وحزن من النشطاء الذين تعاطفوا مع قصف منزل الصحفي ياسر أبو النمرس واستشهاده رفقة والدته، وراح عدد كبير من الرواد يتسابقون في تسطير المنشورات والتلعيقات التي تعني الصحفي الشاب ووالدته وتدين الجرائم الوحشية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين التعليقات الغاضبة التي جاءت على قصف منزل الصحفي ياسر أبو النمرس، ما كتبه الصحفي سامح الخطيب «إستشهاد الزميل الصحفيياسر ابو ناموسووالدته في إستهداف منزل عائلة ابو ناموس غرب مدينة خانيونس، يُذكر أن الشهيد ياسر كتب هذا المنشور قبل أيام واليوم يلقى ربه شهيداً مجيداً رحمة الله عليه وعلى كل شُهداء عِزّة ربما تكون هذه ساعاتنا الأخيرة، ربما فالغارات القادمة نكون نحن شهداء، فمن يحمل في قلبه شيئاً مناواللّٰه ما هو إلا سهواً فسامحونا من كان له عندي مظلمة أو دين فليخبرني بها أو يتكرم ويعفو عني لوجه ﷲ ،فرد المظالم في الدنيا أهون من الآخرة فأشهد أن لا إله إلا اللّٰه وأشهد أن محمداً رسول الله .ياسر أبو ناموس الي الملتقى في جنات الرحمن».

وكتب أيضًا ساند بن نصر «إلى جناتِ الخُلد يا هُمام، سِرتم على ركبِ والدِكم، وحفظتم الوصيةَ جدًا ولم تضيعوا منها حرفًا، لتلتقي أرواحكم بالجنة بإذن الله»، وكتب سالم كامل «آلَلَهّ يَرحًمًهّم وٌيَغُفُر لَهّم وٌيَسِکْنِهّم آلَفُردٍوٌسِ آلَأعٌلَى مًعٌ آلَنِبًيَيَنِ وٌآلَصّدٍيَقُيَنِ وٌآلَشُهّدٍآء وٌآلَصّآلَحًيَنِ وٌحًسِنِ أوٌلَئکْ رفُيَقُآآلَلَهّمً آمًيَنِ يَآربً آلَعٌآلَمًيَنِ».