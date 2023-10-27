صورة لن تنسى.. لماذا أخفت جماهير الزمالك قميصها الأبيض في المدرجات؟

لم تكن مجرد لعبة، أو 90 دقيقة يركض خلالها 12 لاعبًا داخل مستطيل أخضر، فطالما اهتزت مدرجاتها بهتافات وصل صداها إلى العالم أجمع، لذلك ستظل الجماهير دائمًا اللاعب رقم 1 والأكثر تأثيرًا في أي معركة كروية.

ماذا فعل جمهور الزمالك لدعم القضية الفلسطينية؟

تلك المرة المعركة لم تكن كروية فقط، لكنها إنسانية أيضا، لذلك كانت الجماهير جزء من تلك القضية، بل الأكثر تأثيرًا بها، ما ظهر جليًا في مدرجات الملاعب منذ بداية القصف على غزة، والأضرار التي لحقت بأهالي فلسطين، وآخرها كانت لوحة فنية من الدعم رسمتها جماهير الزمالك في لقاء إنبي بالدوري.

«بالروح بالدم.. نفديك يا فلسطين».. هتافات رددتها الجماهير أثناء مباراة الزمالك وإنبي، التي تقام على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، غير مبالية بالمباراة التي جاءت من أجلها، وكأنها لم تأتِ من الأساس سوى لأجل رفع علم فلسطين ودعم القضية التي لن تزول إلا بزوال العدوان الإسرائيلي.

اللون الأسود يسيطر على المدرجات

«اختفاء اللون الأبيض».. الهتافات لم تكن كافية بالنسبة لجماهير الزمالك، التي حولت ألوان المدرجات من اللون الأبيض الذي ظهر في بداية اللقاء إلى الأسود، حدادًا على أرواح أكثر من 7 آلاف شهيدًا، راحوا ضحية للقصف المتواصل على قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم، يوم 7 أكتوبر.

المشهد نال إعجاب جماهير الزمالك والأهلي على حد سواء، لتتوحد صفوف الفريقين للمرة الأولى على قضية واحدة، لتختفي معالم المباراة بالكامل ولم يتصدر الصورة سوى مشهد الدفاع والدعم والهتاف باسم فلسطين في المدرجات.

وتزامنا مع المباراة، تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي للتوغل بريًا داخل قطاع غزة من أجل السيطرة بشكل كامل، في محاولة للبحث عن فصائل المقاومة داخل فلسطين وابادتهم، بعد العملية التي تم تنفيذها يوم 7 أكتوبر تجاه دولة الاحتلال.