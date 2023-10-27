«نزوح» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان الشارقة

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة عن فوز الفيلم السوري «نزوح» بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، عن دورته التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

جاءت جوائز المهرجان كالتالي

أفضل فيلم روائي طويل هو الفيلم السوري "نزوح".

أفضل فيلم قصير هو الفيلم الإيراني "دودة القز".

أفضل فيلم خليجي قصير هو فيلم "سكون".

أفضل فيلم رسوم متحركة طويلة هو فيلم "تلة حصي".

أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة هو فيلم النرويجي البلجيكي"Titina".

أفضل فيلم من صنع الطلبة هو فيلم "hope”.

أفضل فيلم من صنع الاطفال واليافعين هو فيلم "ضمير متصل".

تنوية خاص لـ فيلمي "قبلة القطة" و"حادي العيس".

المهرجان تضمن 15 مخرجا

شارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا، ومن بينهم أحمد شوقي ومحمد حاجي وغجير السيتي وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب ومن بينهم من مصر الفنان حسين فهمي.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والمهرجانات جرى إلغاؤها مؤخرا تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الجرائم التي ترتكب في حقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مهرجان الجونة، وكذلك مهرجان القاهرة ومهرجان الموسيقى العربية.