5 ظواهر جوية تضرب البلاد.. أمطار تصل حد السيول ورياح محملة بالأتربة وضباب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة بدءًا من يوم السبت 28 أكتوبر وحتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، متوقعة أن تتأثر البلاد بعدة ظواهر جوية، ما يبين الشبورة والأمطار والضباب والسيول.

انتشار الشبورة الكثيفة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر في الصباح بانتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى أقاليم القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير من الضباب

وحذرت «الأرصاد» من أن الشبورة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ونصحت المواطنين بتواخي الحذر، إذ تتسبب في حجب الرؤية أمام المسافرين.

تساقط أمطار غزة تصل حد السيول

ومن بين الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، تساقط أمطار غزيرة تصل لحد السيول، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على سلال جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتصل حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50%، على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس وتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ويصاحب السحب الرعدية التي تتساقط منها الأمطار رياحًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الشبورة تستمر حتى يوم الأحد، فيما تتساقط الأمطار الرعدية طوال الـ6 أيام المقبلة، لذا نصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وليلاً يسود طقس لطيف في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما درجات الحرارة فتكون حول المعدل الطبيعي.