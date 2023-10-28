المرصد المصري: يجب أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في فلسطين

قال الدكتور محمد مرعي، مدير المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته ويتصدى للهجوم البري الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرًا إلى هذا الاجتياح قد ينتج عنه مقتل المحتجزين بسبب استهداف أماكن تابعة للمقاومة الفلسطينية.

دور المجتمع الدولي

وأضاف محمد مرعي لـ«الوطن» أن ملف المحتجزين بدأ يتصاعد داخل الأراضي الإسرائيلية، وهذا ممكن يساهم في منع الاجتياح البري الكامل على فلسطين، ويجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في التنصل من مسؤولياته لوقف الهجوم الغاشم الآن على قطاع غزة، والتصدي لعزل غزة عن العالم كله لأن ذلك قد يحجب جرائم حرب تحدث على أرض الواقع، ونستطيع بعد الانتهاء من هذا القصف وعودة الإنترنت والاتصالات نعرف بعدها حجم عدد الشهداء من المدنيين والمصابين.

التصدي لكارثة إنسانية جديدة

وأشار مدير المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك بعض المخاوف من استهداف مستشفى الشفاء، وهي تعتبر المستشفى المركزي في قطاع غزة، وذلك بسبب نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مخطط للمستشفى قبل القصف بساعة تقريبا، وفي حال حدوث ذلك سوف تكون جريمة حرب وكارثة إنسانية أبشع من جريمة مستشفى الأهل المعمداني، لأن مستشفى الشفاء يوجد فيها الآف من الجرحى والمصابين، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والقوى الكبرى أن يضغطوا بشكل كبير لحماية لحماية هؤلاء النازحين.