انطلاق قافلة علاجية في قرية كفر الشرفا الغربي بالمنوفية.. 8 تخصصات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بمركز ومدينة تلا، وذلك حتى مساء غد الأحد، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالي القرى والنجوع.

قافلة طبية مجانية في مركز تلا بالمنوفية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغني، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة تشمل تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة)، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، لافتاً أن القافلة الطبية تخدم قرى كفر الشرفا الغربى ، العلوى، صفط جدام، منشأة السلام، عزبة الحطيم ، والعزب المجاورة.

الكشف علي 964 مواطنا في قويسنا

وفى ذات السياق، أشار مدير مديرية الصحة بالمنوفية، إلى توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 964 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا بمركز ومدينة قويسنا خلال يومي 25 ، 26 أكتوبر 2023، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 140 حالة والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف 65 حالة، فيما تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 25 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وثمن محافظ المنوفية مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين ومشيداً بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.