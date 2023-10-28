خطيب بـ«الأوقاف» يوضح الأدعية المستحبة لخسوف القمر 2023

ينتظر قطاع كبير من المواطنين مشاهدة ظاهرة خسوف القمر، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الساعة الثامنة ودقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي هذا الصدد، شرع الإسلام الأدعية المستحبة، التي يمكن أن يرددها المسلمون عند خسوف القمر 2023.

ويوضح التقرير التالي، الأدعية المستحبة لظاهرة خسوف القمر.

أبرز الأدعية المستحبة لظاهرة خسوف القمر 2023

وعن الأدعية المستحبة لظاهرة خسوف القمر، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك عدد من الصيغ الخاصة بتلك الأدعية ومنها الآتي:

يا رب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم الطف بنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنّا كنا من الظالمين، واللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

صيغ أخرى لدعاء خسوف القمر

ومنها: اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف القمر هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبدظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.