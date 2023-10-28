فورين بوليسي: دور مصر في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حاسم ومؤثر

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن الصراع بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، لا يمكن حله دون مشاركة مصر، التي تمتلك دورا حاسما ونفوذا كبيرا في غزة، وذلك على الرغم من كونها شريكًا «صعبًا» للولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، لكنها تظل لاعبًا لا غنى عنه في الاستجابة الدولية لوقف الحرب.

الوساطة المصرية

تابعت المجلة الأمريكية، أن مصر عملت مصر كوسيط، في هذا الملف، وأنجزت تسهيل عمليات تبادل المحتجزين، ومفاوضات وقف إطلاق النار خلال الأزمات الماضية، ويعتبر موقع مصر الاستراتيجي حيويا، لأنها تسيطر على معبر رفح، نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى غزة، التي لا تحكمها قوات الاحتلال، ويعد المعبر بمثابة شريان حياة حاسم لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة، التي تواجه حاليا أزمة إنسانية حادة، وبالإضافة إلى ذلك، ومن المتوقع أن يكون معبر رفح نقطة الخروج للمواطنين الأمريكيين والأجانب الآخرين، الذين يسعون إلى مغادرة منطقة الحرب.

ضمانات مصرية

وأشارت المجلة إلى أن مصر لديها تاريخ في التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل، وفي حين أعرب مسؤولون إسرائيليون في القضاء على الفصائل بالكامل، دون ترك مجال كبير للتسوية، أظهرت الحكومة المصرية انفتاحا على الوصول إلى اتفاقات ضرورية لحل الأزمة، فالمشهد السياسي في غزة غير مؤكد، ولكن من سيتولى السلطة في المستقبل سوف يسعى إلى إجراء مفاوضات مع مصر، وعلى أقل تقدير، سوف تسعى الأطراف في غزة إلى الحصول على ضمانات مصرية لأي اتفاق نهائي لإنهاء الصراع والقتال، ومن المتوقع إن تترك إسرائيل لمصر تحديد شروط الاتفاق.

التهجير خيانة

وأوضحت «فورين بوليسي»، لا تنوي المساهمة في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويظل الشعب المصري متعاطفاً بشدة مع القضية الفلسطينية، وسوف يُنظر إلى توطين الفلسطينيين على أي الأراضي المصرية باعتباره «خيانة».

وتابعت المجلة أن الولايات المتحدة تقود الجهود الدبلوماسية بشأن غزة، وينبغي لكل من البلدين أن ينظر إلى هذه العلاقة باعتبارها فرصة لإعادة تعريف ديناميكية العلاقة بينهما؛ ويبقى التعاون المصري الأمريكي أمر بالغ الأهمية، فقد لعبت الولايات المتحدة تاريخياً دوراً مهماً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتظل مشاركتها ضرورية لأي حل طويل الأمد، كما كانت الولايات المتحدة وسيطًا رئيسيًا في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقدمت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة لإسرائيل على مر السنين، وتتمتع الولايات المتحدة أيضًا بنفوذ كبير في المجتمع الدولي، ويمكنها الاستفادة منه للدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية.