«المستقلين الجدد»: تقرير فورين بوليسي اعتراف دولي بدور مصر في القضية الفلسطينية

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، تعليقا على تقرير صحيفة فورين بوليسي، بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون مصر، أنّ التقرير أوضح الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به مصر في حل القضية هو بمثابة اعتراف دولي بأنه لا حل للقضية دون مصر.

أهمية تقرير صحيفة فورين بوليسي

وقال عناني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التقرير جاء نتيجة جهود مصر علي مدار 75 سنة في إدارة الملف الفليسطيني بنزاهة وأمانة وثوابت وطنية وعربية أهمها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إقامة دولته.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، بأنّ الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية أكد قولا وفعلا أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسيطيني كحل أكيد لسلام عادل وشامل للمنطقة.

رسالة مصر للعالم

ويرى حزب المستقلين الجدد، أن التطابق الشعبي والرسمي للدولة المصرية يؤكد أن الرسالة وصلت للعالم بأن هذه القضية تعيش في وجدان مصر شعبا وقيادة.