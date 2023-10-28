عضو بـ«الشيوخ» يشيد بكلمة الرئيس السيسي بشأن توطين المنتج المحلي

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدا أنه استهدف عددا من الرسائل المهمة التي تهم الشعب المصري في ظل التطورات الصعبة التي تمر بها المنطقة على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

الرئيس السيسي دائما يحرص على طمأنة الشعب المصري

وأضاف صلاح البدري في بيان له، أن الرئيس السيسي دائما يحرص على طمأنة الشعب المصري والتأكيد على أن أمن مصر لا يمس، مشدا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في دعم الأشقاء بفلسطين عن طريق التحرك على كافة المستويات وإرسال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

وثمن البدري رسالة الرئيس السيسي للمصريين ودعوته لهم بالعمل والإنتاج، وإعلانه تقديم دعم وتسهيلات للمنتجين والمصنعين، قائلا: «الرئيس السيسي حريص على تطور الصناعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نأمل بها، فضلا عن ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي من أجل توفير العملة الصعبة».

ملتقى الصناعة يؤكد قوة الدولة اقتصاديًا وعسكريًا

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال ملتقى الصناعة تؤكد قوة الدولة اقتصاديًا وعسكريًا، فضلا عن أن الرئيس السيسي يتبنى استراتيجية واعدة لتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتعديل مسار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرصه للحفاظ على مقدرات الوطن وما جرى إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.