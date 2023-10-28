المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية: نقدم مليون دولار إعانات لغزة

وقَّعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، لبحث سبل تقديم المساعدات لقطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري.

وقال الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام لـ المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حجم الأموال المخصصة للتبرع لأهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، حجمها مليون دولار على هيئة إعانات إغاثية وطبية وغذائية.

بحث سبل الوصول إلى الهدنة الإنسانية

ووجَّه الأمين العام لـ المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والهلال الأحمر المصري، لتقديم كل سبل الدعم لأهالي قطاع غزة وبحث سبل الوصول إلى الهدنة الإنسانية.