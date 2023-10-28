مستقبل وطن: رسائل السيسي اليوم واضحة.. وملتقى الصناعة رسالة بالاستمرار في البناء

قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الملتقى الدولى السنوي للصناعة، والذي يركز على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان جاء في وقت مهم وحرج ليؤكد رسالة مهمة للعالم، أن مصر تستمر في البناء والتقدم مهما كانت الظروف الاقتصادية الصعبة، كما حملت رسائل عديدة للمتربصين، تؤكد أن مصر شامخة ولن يمسها سوء بفضل قيادتها الحكيمة.

ملف الصناعة على رأس أولويات الحكومة

وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن ملف الصناعة كان ولا يزال على رأس الأولويات للحكومة الحالية، وظهر ذلك جليا خلال فعاليات المؤتمر اليوم، إذ ركز المؤتمر في دورته الحالية على تطوير الصناعة المحلية بجانب أنه هدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يحقق استقرار صناعي وبيئة استثمارية جيدة.

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الملتقى يعد من أكبر الأحداث الاقتصادية بالمنطقة، إذ يشارك فيه أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما أنه جاء في وقت يتجه فيه المصريون إلى الصناعة المحلية أكثر من أي وقت مضى مما يخلق فرصا لتطوير الصناعات المصرية حتى تناسب السوق المحلية.

العمل السبيل الوحيد للخروج من الأزمات

وثمن عبد الغني، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرسائل التي حملها للمصريين ليؤكد أن العمل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات وبناء المستقبل، مشيرا إلى أهمية ما صرح به الرئيس خلال كلمته حول أهمية عدم الاندفاع بالأحداث الجارية والتي يمكن أن تكون عواقبه غير محمودة، كما أكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان ولكن هناك مواقف تحتاج مزيدا من الصبر والحكمة.