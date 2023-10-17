طلاب جامعة أسوان ينظمون حملة تبرع بالدم لدعم أهل غزة

دشن عدد من طلاب جامعة أسوان حملة تبرع بالدم لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، تأكيدًا للدور الوطني والعربي لدعم أهالي غزة، تزامنا مع بدء تحرك المساعدات المصرية إلى القطاع.

وأطلق الطلاب حملة التبرع بالدم لأهالي غزة، بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، ولؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وخيري أحمد حسين عميد كلية التربية.

جهود مصرية تارخية لمصر تجاه القضية

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، الجهود التي تبذلها مصر على مر التاريخ لدعم القضية الفلسطينية، ودور القيادة السياسية في التعامل مع الأحداث الأخيرة، مضيفا أنّ هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

مشاركة من الطلاب وأسرهم

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ الطلاب يشاركون بسعادة في حملة التبرع بالدم لأجل الشعب الفلسطيني، إذ يعتبرون ذلك واجبًا إنسانيًا تجاه المصابين والضحايا وأسرهم، وأن الحملة تقام بمشاركة طلاب جامعة أسوان.