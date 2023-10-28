افتتاح مجمع زراعي بقرية كفر الترعة القديم بشربين ضمن «حياة كريمة» قريبا

أكد الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن المجمعات الزراعية تعد من أهم المشاريع التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن أهم المشروعات القومية التي من دورها هو تطوير منظومة الزراعة في محافظة الدقهلية وهي من المشاريع المهمة والضخمة في تاريخ الزراعة، حيث تم إنشاء 8 مراكز خدمات زراعية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة والمرحلة الأولى كانت في شربين وبعدها نستكمل المرحلة الثانية في عدد من المدن.

المجمع الزراعي يضم أحدث الأجهزة بشربين

وواصل، في تصريح لـ«الوطن»: تم إنشاء مجمع زراعي بقرية كفر الترعة القديم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومازالت تحت الإنشاء وقريبا سينتهي المجمع الزراعي والافتتاح قريبا وهو على مساحة 330 مترا مربعا يضم وحدة بيطرية وبه أحدث الأجهزة والتعامل سيكون رقمي وبتكنولوجيا حديثة تفيد الزراعة وسرعة التواصل مع المزارعين وحل مشكلاتهم على أكمل وجه وبسرعة شديدة، وهناك مجمعات زراعية سيتم افتتاحها قريبا في مدينة شربين بجانب كفر الترعة القديم ليبلغ الإجمالي في شربين 7 مجمعات زراعية.

إزالة أي عقبات تواجه تعطيل العمل في المجمع الزراعي

وعلى نفس السياق قال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، في بيان، أنه تم تفقد المجمع الزراعى بقرية كفر الترعة القديم التابع للمدينة استكمالاً لفعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» للمتابعه المستمرة التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين داخل المدن والأحياء بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وإزالة أي عقبات تواجه تعطيل العمل اليومي لكي يشعر المواطنين بحجم ما تقدمه الدولةمن إنجازات والتنسيق مع الشعبة الهندسية لسرعة الانتهاء من الأعمال لدخولها الخدمة وحيز التشغيل.